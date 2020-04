Zoff prende le difese di Meret: “Portiere decisivo quando para”

Dino Zoff, intervenuto a Marte Sport Live, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della situazione legata ad Alex Meret.

L’ex Campione del Mondo Zoff difende Meret, sottolineando che un portiere è decisivo quando para. Di seguito le sue parole:

“Sto come tutti, non c’è altro da fare se non restare a casa. Spero che l’emergenza Coronavirus finisca presto. La ripresa del calcio? Se i tempi sono lunghi o meno dipende dalla pandemia, il calcio aiuta a passare in casa qualche giornata.

Fondamentale ripartire in sicurezza. Non conta molto se un club o un altro vogliano o meno riprendere.”

Poi prosegue parlando di Meret:

“Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i piedi ha un po’ stufato, il portiere è decisivo quando para. La personalità si dimostra tra i pali e non fuori.

Meret deve crescere nel guidare la difesa? Può darsi ma certe cose sono implicite. Il portiere tra i pali e sulle palle lunghe è padrone della sfera, poi l’intesa con i compagni cresce giocando. Ospina-Meret? Non entro nel merito nelle legittime scelte che sta operando Gattuso.“

Comments

comments