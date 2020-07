Zoff su Meret: “Si deve confermare ad alti livelli. Insigne deve consacrarsi”

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del Napoli in generale ed anche dei portieri italiani.

Di seguito le sue parole:

“Se uno non la mette dentro, diventa un problema per tutti. Non solo per il tecnico. Questo è un andamento abbastanza generale. Vediamo squadre arrivare nell’area avversaria per poi tornare di nuovo dietro. Credo ci siano anche momenti in cui la palla non vuole proprio entrare dentro.

I giovani portieri italiani ci sono. Credo sia un momento abbastanza buono. Serve si confermino ad alto livello, anche Meret. Le prerogative per diventare grandi portieri ci sono tutte. La Juve ha buone possibilità di andare avanti in Champion’s League. Il Napoli ha uno scoglio non da ridere. La stessa Atalanta se la può giocare. Credo che i bianconeri possano andare fino in fondo.

Insigne deve consacrarsi a livello internazionale. Gli auguro di imporsi così come ha fatto con il Napoli.“

Comments

comments