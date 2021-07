Zola: “C’è anche il Napoli per lo Scudetto ma l’Inter resta favorita”

L’ex calciatore del Napoli, Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“La Serie A sarà molto aperta, incerta. Vedo equilibrio tra le grandi. L’Inter è favorita per il titolo, io metto sempre i detentori dello Scudetto in Pole Position. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. Occhio anche a Roma e Lazio, ci faranno divertire.

La Juventus? E’ una sfidante, Allegri ha fatto benissimo dappertutto e saprà come far rendere al massimo i bianconeri. Sorprese? Se ci fosse ancora De Zerbi direi il Sassuolo ma col cambio allenatore non so. Mi auguro il mio Cagliari dopo una stagione in cui mi ha fatto un po’ tremare.”

