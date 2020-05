Zola: “Incrociare Maradona per me è stata una fortuna, Napoli tra le delusioni della stagione”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su “Repubblica” oggi in edicola, parla anche del suo passato in azzurro.

“Si riparte con le condizioni giuste: la salute prima di tutto. Serve equilibrio, vanno seguite le indicazioni mediche e del governo. Ma una delle industrie importanti del Paese deve ridare divertimento e coraggio agli italiani.

Aver incrociato Maradona, che ricami con Careca, è stata la mia fortuna. Mi sarebbe piaciuto duettare con Cristiano Ronaldo. Meglio lui o Messi? E’ come scegliere tra Maryl Monroe e Carla Bruni.

La mia top 11 ideale? Buffon; Ferrara, Baresi, Desailly, Maldini; Lampard, Albertini, Di Matteo; Maradona; Baggio, Careca. In panchina con Scala o Sacchi allenatore io con Peruzzi, Benarrivo, Frasmncini, Poyet, Wise, Casiraghi, Vialli e Asprilla.

Serie A? Tra le sorprese Verona e il primo Cagliari. Tra le delusioni Napoli, Torino, Milan, Sampdoria e Roma”.

