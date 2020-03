Zola: “Maradona il più forte di tutti, faccio fatica a comprendere gli effetti di questa situazione sul sistema calcio”

L’ex fantasista di Napoli e Chelsea Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Il taglio degli stipendi alla Juventus è un gesto molto responsabile, un’iniziativa nobile.

E’ un momento straordinario e chiaramente il calcio è in difficoltà come tutte le aziende. Faccio fatica a comprendere la portata e gli effetti di questa situazione su tutto il sistema calcio.

“Il giocatore più forte con cui ho giocato è stato sicuramente Maradona. Con lui al San Paolo si partiva sempre avanti 1-0, mentre Ronaldo, il Fenomeno, è stato quello più forte contro cui ho giocato. Quando era in giornata era veramente impressionante, apparteneva ad un’altra categoria con capacità fisiche e tecniche superiori agli altri.

In questo momento la Premier League è considerata a ragione il campionato migliore in Europa. E’ il più ricco a livello tecnico ed economico ed è diventato un punto di arrivo per i giocatori più bravi, come a fine anni novanta e nei primi anni duemila lo era quello italiano“.

