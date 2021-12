Zola: “Mi ha colpito il rallentamento del Napoli, in Italia c’è di nuovo il bel gioco”

L’ex calciatore del Napoli Gianfranco Zola ha rilasciato diverse interviste ad alcuni quotidiani oggi in edicola.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“In Italia mi ha colpito il recente rallentamento del Napoli, squadra che Spalletti ha reso solidissima dietro con un’efficace idea di gioco e un potenziale offensivo devastante.

Certo le assenze di Koulibaly, Osimhen e Insigne sono pesantissime. Appena vengono recuperati ci sarà da divertirsi.

Quella dell’Inter è una fughina ma è l’indicazione della forza della squadra che Inzaghi ha personalizzato sfruttando lo splendido lavoro di Conte.

Oltre Napoli e Inter sta facendo cose egregie il Milan di Pioli e la fisicità talentuosa dell’Atalanta di Gasperini che solo quando sta poco bene soffre agonisticamente. Squadre che valgono sempre il biglietto.

Dopo la Premier la Serie A è il miglior campionato d’Europa. Inter, Milan, Napoli e Atalanta si giocheranno lo scudetto sino alla fine e nella bagarre vedo anche la Juve.

In Italia c’è di nuovo il bel gioco. Si cerca, nella stragrande maggioranza dei club, il risultato attraverso il gioco. Ci provano anche le piccole, con temperamento e organizzazione, e penso al Venezia e allo Spezia. La serie A ha ritrovato in Europa il posto e la cifra tecnica che gli spetta e merita.

La Champions è sempre il test dei test: chi ci gioca non può permettersi sbavature. L’Inter? Una macchina in grande forma, con individualità eccellenti. Bravo davvero Simone Inzaghi, senza Lukaku e Hakimi non era facile per nessuno riandare in testa e a questi ritmi.

Diego? Mi manca e penso spesso a lui. Non mi rassegno alla sua assenza. Il più grande di tutti”

