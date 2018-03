Conferenza, Ballardini: “Per lo Scudetto dico Juventus ma spero Napoli”

Il Genoa resiste per un tempo e mezzo, spesso in undici dietro la linea della palla. I rossoblu partono bene, aggressivi per venti minuti poi calano e pensano solo a difendere il risultato provando a ripartire In contropiede.

Il Napoli sceso contratto in campo, comincia a macinare gioco e mette la squadra di Ballardini alle corde ma vuoi per imprecisione, vuoi per l’aiuto dei pali, il Genoa resiste fino al gol di Albiol Praticamente disoccupato Reina, il Grifone non propone trame di gioco, alla fine subisce un gol ed esce sconfitto dal San Paolo.

Questo il commento di Ballardini in Press Conference: “Il Genoa ha fatto una buona partita producendo 5/6 situazioni che potevano esser sfruttate meglio e soprattutto concesso poco al Napoli. Non è il numero degli attaccanti che fa la differenza nella produzione di occasioni da gol. Il Napoli è fortissimo ed ha una qualità di gioco straordinaria ed io ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione.

I miei calciatori sanno cosa dovranno fare fino alla fine della stagione. Pepito Rossi dovrà lavorare tanto per tornare ad essere determinante. Il Napoli è la squadra che gioca meglio ed ha la possibilità di fare una sola competizione e questo sarà un vantaggio per gli azzurri.