Conferenza, Sarri: “O si da importanza diversa alle coppe o non si riesce a tenere alta la concentrazione”

Napoli eliminato dalla Coppa Italia. Finisce 1-2 al San Paolo gol di Castagne, Gomez e Mertens.

Il gol di Gomez è viziato da un fallo, l’argentino accompagna con il braccio il pallone e se lo sistema per bene prima di bucare Sepe, ma questo nulla toglie ai meriti dei bergamaschi.

Atalanta cattiva e determinata vince bene, questa volta non bastano gli innesti dei titolarissimi e neppure il gol nel finale di Mertens. Il Napoli non ha quasi mai creato il gioco che sa e raramente è stato pericoloso, poca lucidità e scarsa brillantezza, idee ancora meno. Gli azzurri quasi sempre in ritardo sulle seconde palle hanno giocato a sprazzi nel primo tempo e male nella ripresa.

Ounas, osservato speciale, ha mostrato dei buoni colpi nel primo tempo ma non ha lasciato il segno.

Ammoniti: Koulibaly e Rog

Sostituzioni: Insigne per Hamsik, Mertens per Callejon e Allan per Ounas.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “L’ingresso di Mertens e Insigne non ha determinato nulla perché nel secondo tempo abbiamo giocato male e questo mi preoccupa. L’Atalanta ci dà fastidio anche quando siamo al meglio oggi abbiamo pagato. Perché sia accaduto non lo so, sicuramente succede in coppa e questo non è bene, o si da più importanza ad una competizione, piuttosto che ad un’altra, oppure non si riesce a mantenere alta, sempre la concentrazione.

Ounas ha fatto una buona prestazione in fase offensiva male in fase difensiva. In questo momento della stagione non posso mettere a rischio 120 minuti giocatori che hanno fatto troppe partite, per questo ci sono stati tanti cambi di formazione. In Inghilterra in caso di 120 minuti scatta la quarta sostituzione, io spero di arrivare alla quinta. L’Atalanta ci toglie ritmo e contro di loro facciamo fatica, anche in campionato se giocano così sarà difficile.

Non ho avuto difficoltà a preparare le partite in questo periodo ma sicuramente vivere un atmosfera festaiola quando devi giocare con cattiveria non va bene. Stasera non ci siamo arrivati senza testa perché abbiamo iniziato bene ma non abbiamo saputo reagire alle difficoltà”.