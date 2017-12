Fantacalciamoci, tutti i consigli per l’ultima giornata del girone d’andata

Da Crotone-Napoli fino a Verona-Juventus, consigli ai fantallenatori su tutte le partite di giornata.

Crotone-Napoli: Il Napoli può laurearsi campione d’inverno e non ha intenzione di fallire, tutti i titolari sono consigliati (sarete agevolati dall’uscita delle formazioni ufficiali visto che si tratta del primo anticipo).

Fiorentina-Milan: Dopo il derby di Coppa Italia, come non schierare Cutrone e Suso, saranno sicuramente galvanizzati. Per la viola potete schierare Benassi, Chiesa e Simeone.

Torino-Genoa: rischia di essere una gara bloccata, quindi si ai portieri e ai difensori come De silvestri, da evitare gli attaccanti (se avete sostituti all’altezza).

Sampdoria-Spal: La Samp è in forma e l’ha dimostrato contro il Napoli, vanno assolutamente schierati i punti di forza quali Ramirez, Torreira, Quagliarella e il nostro punto fermo, Silvestre, 6 fisso.

Roma-Sassuolo: La Roma deve rifarsi dalla sconfitta di torino ma troverà un Sassuolo galvanizzato dopo aver battuto l’Inter. Si a Florenzi, Schick e Naingollan.

Bologna-Udinese: due squadre che ultimamente stanno segnando molto, tenete fuori i portieri e schierate i due più in forma, Verdi e Lasagna.

Benevento-Chievo: Ci sentiamo di consigliare Ciciretti per il Benevento, Birsa e Inglese per il Chievo.

Atalanta-Cagliari: Si a Ilicic, Gomez, Caldara e Petagna per i nerazzurri, e attenzione a Pavoletti nel Cagliari, schierate lui e anche Barella.

Inter-Lazio: L’inter è in momenti no, consigliamo dunque solo Icardi. Per la Lazio si a Milinkovic, Immobile e Lulic che è in grande forma.

Verona-Juventus: Sconsigliatissimo l’11 veronese. Si ai punti fermi della Juve quali Higuain, Dybala e Mandzukic.