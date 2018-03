Hamšík a Premium: “Juve? pensiamo solo alla nostra gara, dobbiamo vincere”

Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni della pay-tv nel pre-match contro la Lazio.

“Siamo abituati alla pressione della Juve ma non dobbiamo pensare alla loro gara di ieri ma alla nostra e al risultato che stasera dobbiamo fare. Lazio? penso che verrà qui per cercar di far bene, sarà una partita difficile perchè i biancocelesti sono una squadra forte. Miglior difesa contro secondo miglior attacco? sarà una gara bella ma noi dobbiamo vincere e riprenderci il primo posto”.

