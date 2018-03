Napoli-RB Lipsia: probabili formazioni, numeri e curiosità

Sedicesimi di andata di Europa League, alle 21:05 gli azzurri sfidano i tedeschi allo “Stadio San Paolo”.

–

Un esordio stagionale nella seconda coppa europea contro un avversario sempre più big della Bundesliga, fra il dubbio di credere nel nuovo cammino internazionale oppure togliersi subito l’incomodo per concentrarsi sul campionato. Il Napoli stasera sfida il RB Lipsia di proprietà della Red Bull in uno Stadio San Paolo che si prevede purtroppo tristemente semi-vuoto.

–

Gli azzurri tornano a giocare una gara di Europa League dopo l’uscita di due anni fa (sempre ai sedicesimi) contro il Villarreal. Numeri positivi quelli partenopei nelle ultime stagioni nella coppa europea minore, il Napoli infatti detiene una imbattibilità casalinga di 13 partite consecutive giocate nell’arco degli ultimi 5 anni (CLICCA QUI).

–

Il Lipsia in questo punto della stagione è al 2° posto nel suo campionato ma a ben 18 punti dal Bayern Monaco capolista, il suo cammino europeo stagionale è invece iniziato proprio come il Napoli in Champions League ma direttamente dai gironi. Inoltre a differenza degli azzurri i sassoni sono stati padroni del loro destino fino all’ultimo turno per la qualificazione agli ottavi, persi soltanto per l’inopinata sconfitta casalinga per 2-1 contro il Beşiktaş.

–

Precedenti: –

–

Indisponibili: Chiricheș, Ghoulam, Milik (Napoli). Forsberg, Halstenberg (RB Lipsia)

Squalificati: Mertens, Machach (Napoli). Ilsanker (RB Lipsia).

Diffidati: –

–

Arbitro: Artur Soares Dias – Portogallo (LEGGI QUI la sua scheda).

Assistenti di linea: Rui Tavares e Paulo Soares.

IV uomo: Bruno Rodrigues.

Addizionali: Tiago Martins e João Pinheiro.

–

Ex di turno: –

Le dichiarazioni pre-match dei due allenatori:

Sarri (LEGGI QUI)

Hasenhüttl (LEGGI QUI)

–

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 42 Diawara, 30 Rog, 20 Zieliński; 37 Ounas, 7 Callejón, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 33 Albiol, 6 Mário Rui, 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík. All. Sarri

RB LIPSIA (4-4-2): 32 Gulácsi; 27 Laimer, 4 Orban, 5 Upamecano, 16 Klostermann; 44 Kampl, 8 Keïta, 13 Ilsanker, 17 Bruma; 9 Poulsen, 11 Werner. A disposizione: 28 Mvogo, 6 Konaté, 3 Bernardo, 20 Schmitz, 24 Kaiser, 18 Lookman, 7 Sabtizer, 29 Augustine. All. Hasenhüttl.

–

DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA:

WEB (diretta testuale): 100x100napoli.it a partire dalle 20:30

RADIO: Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio1 Rai.

PAY-TV: Sky Calcio 1, Sky Sport 1.

.

Comments

comments