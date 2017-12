Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport commentando il cammino della sua squadra:

“Il nostro calendario? Questo può essere e sarà sicuramente un periodo molto importante per noi, chiaramente le nostre avversarie hanno un valore alto e non intendono fermarsi. Per questo bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà. Dobbiamo solo continuare a lavorare e fare del nostro meglio”.