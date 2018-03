Totti: “Oggi costerei 200 milioni. Spalletti? Non ci sarà mai un confronto”

L’ex capitano della Roma ha parlato in un’intervista a Sky Sport.

“Se dipendesse da me spenderei qualsiasi cifra per comprare i giocatori più forti, anche perché per vincere servono giocatori forti. In questo mercato pazzo costerei 200 milioni.

Con Spalletti non c’è mai stato un confronto e mai ci sarà. Avrei preferito chiudere in altro modo. Fossi stato in lui avrei gestito il calciatore, e soprattutto la persona, in maniera diversa: mi sarei confrontato con lui, gli avrei parlato. Comunque sono riuscito a fare questo passaggio da calciatore a dirigente della Roma, e l’ho fatto con lo spirito giusto: con l’armonia, con l’intelligenza di una persona grande. Sono cresciuto nel campo e nel campo morirò”.

