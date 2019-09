13 gol dopo 4 partite di A, solo una volta il Napoli ha fatto meglio

Il Napoli ha fatto solo una volta meglio di questo inizio campionato come gol realizzati, nel 2017/18 con 15 gol segnati.

I 13 gol segnati dal Napoli in queste prime quattro giornate di Serie A sono quasi un record, dato che solo una volta ha fatto meglio. Si deve tornare alla stagione 2017/18, quando c’era ancora Maurizio Sarri in panchina; in quell’inizio di stagione furono 15 i gol segnati.

Il club azzurro sottolinea questa statistica con questo post:

13 gol in questo avvio di campionato per il @sscnapoli: solo una volta nella sua storia ha fatto meglio dopo le prime quattro partite stagionali in Serie A, 15 nel 2017/18 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 22, 2019

