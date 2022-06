[FOTO] Giornata speciale ieri per Dries Mertens

Giornata speciale ieri per Dries Mertens che oltre ad essere entrato a far parte della Walk of Fame della nazionale belga ha ritirato l’attestato di partecipazione al corso di formazione per allenatori.

Dries, in ritiro con il Belgio in vista delle quattro partite di Nitions league con Olanda (venerdi), Polonia (mercoledi), Galles (11 giugno) e ancora Polonia (14 giugno), ha ritirato ieri dalle mani del ct Martinez l’attestato di partecipazione al corso di formazione per allenatori organizzato dalla federcalcio belga e seguito da diciotto giocatori della Nazionale.

Di seguito il post:

