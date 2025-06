Il programma degli appuntamenti di Dimaro Folgarida

ARRIVA LA MEGA TRIBUNA – Già al lavoro è il team composto da APT Val di Sole e Comune di Dimaro e come avvenuto due anni fa, dopo la conquista dello storico terzo scudetto, perché anche quest’estate la Val di Sole sta organizzando grande iniziative a favore dei tifosi, con un occhio speciale alle famiglie e ai piccoli supporter azzurri. Grande novità per Dimaro Folgarida sarà anche la terza tribuna che porterà a quasi triplicare la capienza dello Stadio.

PRIMI DETTAGLI DEL PROGRAMMA – Si cominciano a conoscere i dettagli del programma del ritiro: sul piano agonistico sono confermati gli allenamenti allo stadio Comunale di Carciato e due amichevoli. Il calendario di contorno prevede una serie di appuntamenti locali non più in Piazza Madonna della Pace ma come due anni fa nuovamente nell’area verde a fianco della Chiesa di Dimaro. Questo il primo dettaglio DOMENICA 20 LUGLIO – L’incontro con 4 giocatori; MERCOLEDI’ 23 LUGLIO – serata d’intrattenimento (cabaret); GIOVEDÌ 24 LUGLIO – Incontro con il Mister e lo staff tecnico; VENERDI 25 LUGLIO – presentazione squadra con dj-set; SABATO 26 LUGLIO – serata d’intrattenimento con cantanti.

LE OFFERTE DELLA VAL DI SOLE – Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ma anche di spensierata vacanza per i tifosi, in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva. A disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono tre Card – Trentino Guest Card, Val di Sole Guest Card e Val Di Sole Guest Card Pontedilegno-Tonale – che offrono grandi opportunità.

Con Trentino Guest Card si possono usare liberamente i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, solo con viaggi con origine e destinazione in Trentino; accedere a più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona; degustare prodotti enogastronomici del territorio e acquistarli a prezzi scontati; fruire di oltre 60 attività in tutto il Trentino a tariffa scontata e ricevere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus,MarinoBus, Itabus e Autostradale

La Card Val di Sole garantisce (con il soggiorno nelle strutture di valle convenzionate e senza costi aggiuntivi) tutte le opportunità della Trentino card con delle ulteriori offerte: NAVETTE scontate nel Parco Nazionale dello Stelvio; MOBILITÀ SOSTENIBILE con servizi di Bike Train e Bike Bus che collegano tutta la valle; NOLEGGI BIKE 10% sconto; ANDAR PER MONTI 40% sconto sulla 2° escursione; CINEMA ingresso scontato nelle 3 sale cinematografiche della Val di Sole; IMPIANTI DI RISALITA tariffe speciali per pass impianti di località e 25% sconto su singole risalite.

Analoghe sono le offerte della Val Di Sole Guest Card Pontedilegno-Tonale (per chi soggiorna nelle strutture convenzionate a Passo Tonale, Vermiglio e Ossana) e ha un valore di valore di € 4 al giorno a persona ed è gratis per bambini fino a 13 anni compiuti, se accompagnato da un adulto pagante. INFO visitvaldisole.it/it/guest-card

