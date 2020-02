Abidal: “Vogliamo la Champions. Messi? Spero rimanga”

Eric Abidal, direttore sportivo ed ex calciatore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo.

“La permanenza di Leo Messi a Barcellona? Bisognerebbe chiederlo a lui, speriamo resti: ha detto che il Barca è tutto per lui, che vuole rimanere qui – ha dichiarato al Mundo Deportivo il segretario sportivo blaugrana -. Ci sono le condizioni. Stiamo parlando del miglior giocatore del mondo e non è mai facile rinnovare il contratto con un calciatore del genere“.

Poi qualche battuta sugli obiettivi stagionali dei blaugrana e la voglia di mettere le mani sulla Champions League. “Sappiamo che la sfida è difficile, ma non impossibile – ha sottolineato -. Dobbiamo comunque sempre tener presente che vogliamo confermarci per il titolo di campioni di Spagna”. “Pensiamo a un obiettivo alla volta, ma la Champions deve tornare a casa – ha proseguito -. I rivali più accreditati? Per me l’unico rivale del Barca è il Barca. Se la squadra sta bene fisicamente e mentalmente sarà molto difficile rubarle il pallone e vincere la partita”.

