Accardi: “Di Lorenzo è fortissimo, nonostante gli scettici”

Beppe Accardi, noto agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del probabile acquisto di Giovanni Di Lorenzo da parte del Napoli.

“Non ho né visto né sentito Sarri. Sono felice per lui e per il calcio italiano perché Sarri è l’espressione del calcio italiano che va in Europa e vince. Siamo tutti felici, ad oggi e speriamo che domani non saremo tutti tristi. Lui è un professionista e se gli capitasse la possibilità di allenare uno dei club più importanti al mondo, sarebbe la giusta logica di un professionista che si è guadagnato un posto al sole con sacrificio. Di Lorenzo è fortissimo e ci sono gli scettici perché arriva dall’Empoli. Signori, l’Empoli nella parte finale della stagione è stata una squadra di medio-alta classifica e ha potuto farlo perché i calciatori hanno talento”.

