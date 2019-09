Accardi: “Il mercato del Napoli è da 7,5”

L’ex calciatore, oggi procuratore, Giuseppe Accardi ha commentato il calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte.

“ Il mercato azzurro è da 7.5. A centrocampo un giocatore in più magari poteva servire. I tifosi devono essere contenti Icardi sarebbe stato solo un problema per tutto l’ambiente Napoli. Verdi non è un giocatore con le caratteristiche adatte per Ancelotti.

Juve-Napoli? Ancelotti sa gestire i giocatori, c’è bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione. Il Napoli nella prima ora è stato dominato però poi ha avuto una grande reazione. Ancelotti proverà a dare l’equilibrio giusto alla squadra”.

