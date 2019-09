Ag. Malcuit: “Kevin non si sente inferiore a Di Lorenzo. Il Genk si è indebolito”

Ai microfoni di Radio KissKiss, durante la trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio, è intervenuto Bruno Satin: ag. Malcuit.

“Il Genk si è indebolito, ha perso parecchi giocatori importanti. Però è un club che lavora bene e riesce sempre a coprire i buchi, non credo sarà all’altezza di questo Napoli però attenzione. Attenzione alla punta che viene dalla Tanzania, è uno che fa gol ed è molto pericoloso, va tenuto d’occhio. C’è anche un mediano norvegese che non è male. Può essere interessante per il futuro. Il figlio di Hagi? È maturato molto, sta facendo bene ed è importante per il Genk.

Malcuit? Kevin non si sente inferiore a Di Lorenzo. Ha giocato pochissimo, ma pensa di essere in grado di farcela.

Kevin come vice Callejon? Lo deve decidere il mister. Josè è un top ed è sottovalutato, è un top mondiale.”

