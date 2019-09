Ag. Malcuit: “Nessuna trattativa col PSG: vuole giocarsi le sue chance al Napoli!”

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, smentendo una presunta trattativa con il PSG.

“La concorrenza in un club di questo livello è normale. Quest’anno, col fatto che è rimasto Hysaj, ci sono tanti terzini destri e può diventare un problema. Kevin ora sta al 100%, vuole prendersi il posto dopo aver risentito di qualche problema alla fine del ritiro di Dimaro. È carico, positivo per rientrare in squadra. PSG? In questo periodo di mercato si ascolta di tutto, un sacco di cazzate. Il PSG cercava un terzino destro proveniente da un vivaio francese e qualcuno ha inserito il suo nome nella shortlist, ma non c’è mai stata trattativa”.

