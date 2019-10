Agente Malcuit: “Non è inferiore a Di Lorenzo, sta ancora valutando se accettare il Marocco”

L’agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Malcuit è da tempo che aspettava l’opportunità di giocare e dimostrare che è all’altezza anche delle sfide di Champions ed è stato contento di aver giocato contro il Genk. Certo, è entrato a sinistra, ma poi Ancelotti lo ha spostato a destra e si è espresso bene. Kevin non è felice del risultato ma un punto in Champions fuori casa è comunque un risultato da non disprezzare. Anche perché il Genk mi è piaciuto, è una squadra tosta che non a caso è campione di Belgio.

Malcuit non ha ancora accettato la convocazione del Marocco ma è una proposta che sta prendendo in considerazione. Aspettava una chiamata dalla Francia che finora non è arrivata.

La cosa importante è che Kevin sia tornato in campo e che abbia dimostrato il suo valore. Di Lorenzo ha sfruttato l’opportunità facendosi apprezzare, ma Malcuit non è inferiore a lui. In tutti i grandi club ci sono due giocatori in ogni ruolo quindi va bene così.”

