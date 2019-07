AGGIORNAMENTO – Jorge Mendes a Dimaro, si raffredda leggermente la pista

Alta tensione a Dimaro per le voci che vogliono l’arrivo di Jorge Mendes nella sede del ritiro del Napoli, fra conferme e smentite.

In queste ultime si sta movimentando molto la giornata a Dimaro, dato che ci sono delle voci che vogliono dell’arrivo di Jorge Mendes a Milano. In questo momento l’eliporto di Monclassico è presidiato dai giornalisti e dalla redazione del giornale, perché è probabile un suo arrivo in elicottero in Trentino.

Mendes però è dato anche a Milano, per via di altri affari e potrebbe essere anche Giuntoli a raggiungerlo a Milano. Tutto questo mentre arrivano anche delle smentite sulle voci, che portano la pista che vuole Mendes a Dimaro a raffreddarsi.

Nel corso della giornata ci saranno ulteriori novità sulla vicenda.

Comments

comments