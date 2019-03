Agostinelli: ” Gli organici di Juventus e Napoli sono totalmente diversi ma finora il campionato di Ancelotti è stato buono”

Agostinelli interviene sul divario tra Napoli e Juve

L’allenatore Andrea Agostinelli intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” dichiara:

“In campionato la Juventus comanda e le altre inseguono con grande difficoltà, ma in Europa League il Napoli potenzialmente è una delle favorite e con tutte le squadre che ci sono, questa competizione mi sembra una Champions League. Gli organici di Juventus e Napoli sono totalmente diversi e basti pensare Douglas Costa che nella Juve gioca poco, ma sarebbe titolare in ogni altra squadra di serie A.

Il gap con la Juventus non si riduce con un bravo allenatore, ma finora il campionato di Ancelotti è stato buono perchè dopo Sarri non sarebbe stato facile per nessuno, neppure per un tecnico plurititolato”.

