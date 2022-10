Ajax-Napoli: la SSC Napoli sul sito ufficiale indica le condizioni di utilizzo dello stadio di Amsterdam

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma alla Johan Cruijff Arena tra l’Ajax ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.



Si informa i tifosi che il punto di ritrovo, individuato dalle autorità locali, è piazza Dam. La polizia locale scorterà i tifosi nel tragitto per raggiungere lo stadio.

Il trasferimento inizierà a partire dalle ore 18:15 circa, a piedi da piazza Dam alla Stazione Centrale (circa 20 minuti); qui è previsto l’utilizzo della metro con arrivo allo stadio alle ore 19:00 circa.

Si ricorda ai tifosi che è vietato bere bevande alcoliche in strada.

Si ricorda che, all’interno dello stadio:

non sono ammesse le borse più grandi del formato A4 (non sono presenti depositi dove lasciare gli oggetti vietati);

è vietato fumare;

è vietato introdurre o utilizzare droghe leggere;

ai punti ristoro, sarà possibile pagare esclusivamente con carta;

è vietata l’introduzione e l’utilizzo dei megafoni;

è ammesso l’utilizzo di tamburi e di n. 2 aste flessibili portabandiera;

gli striscioni e le bandiere ammesse non potranno superare la grandezza di 1mt x 1 mt e dovranno essere corredate di certificato ignifugo;

non sono ammessi striscioni e bandiere recanti messaggi commerciali, offensivi e politici.

All’ingresso dello stadio saranno impiegati cani anti pirotecnici. Coloro che saranno trovati in possesso o useranno pirotecnici, sia allo stadio che in città, saranno arrestati.

I cancelli di ingresso al settore ospiti apriranno due ore prima del calcio di inizio, previsto alle ore 21:00 local time.

INFORMAZIONI PER I SOSTENITORI OSPITI



Procedura di accesso per i sostenitori della squadra ospite

La polizia di Amsterdam e AFC Ajax prevedono un controllo dei biglietti per assicurare un accesso allo stadio rapido e sicuro.

Successivamente, la sicurezza dello stadio effettuerà una perquisizione; il biglietto elettronico sarà controllato presso i tornelli e potranno essere presenti cani addestrati per individuare eventuali sostanze stupefacenti o materiale pirotecnico. A seconda del numero di sostenitori attesi, l’Ingresso K aprirà 1,5/2 ore prima del calcio d’inizio.

Raccomandazioni

A causa delle lunghe procedure di ingresso, si consiglia ai sostenitori di arrivare allo stadio con largo anticipo.

Attenzione

I sostenitori della squadra ospite potranno vedersi rifiutato l’ingresso/essere allontanati dalle tribune per motivi di sicurezza.

Parcheggio

Ai sostenitori della squadra ospite si consiglia di parcheggiare presso il JoePark/P Bus. Da lì è possibile raggiungere in breve tempo a piedi l’ingresso dello stadio o la stazione della metropolitana. Consigliamo ai tifosi di parcheggiare qui le loro auto durante il giorno per recarsi in centro città. Dopo la gara, i sostenitori della squadra ospite dovranno attendere all’interno del proprio settore per assicurare la sicurezza del deflusso. La polizia accompagnerà i sostenitori al parcheggio e/o alla stazione della metropolitana.

Stazione della metropolitana più vicina

Il modo più rapido per raggiungere il centro città è utilizzando la linea 54 della metropolitana presso la stazione Strandvliet-ArenA. La stazione si trova presso l’ingresso K.

Dove non andare

Ajax consiglia ai sostenitori ospiti di non recarsi nelle aree segnate in grigio, poiché sono i punti di ritrovo dei tifosi di casa più accesi.

Nel centro città, lo stesso consiglio vale per i pub Monico, Hof van Holland e i pub presenti nella zona di Rembrantplein. In generale, ai sostenitori ospiti si consiglia di indossare un abbigliamento neutro e di comportarsi in tal modo nel centro città e nei pressi dello stadio.

Vietato fumare

A partire dal luglio 2008, nei Paesi Bassi è vietato fumare in occasione di eventi, all’interno di pub e edifici pubblici. Per questo motivo, è vietato fumare all’interno della Johan Cruijff ArenA. Non è possibile uscire dallo stadio per fumare e rientrare successivamente. L’uscita dallo stadio è da considerarsi definitiva. AFC Ajax si riserva il diritto di impedire l’ingresso e di espellere dall’impianto chiunque si rifiuti di osservare tale divieto.

Informazioni da parte della polizia di Amsterdam

Sebbene Amsterdam sia considerata una città aperta, la Polizia nazionale olandese desidera comunicare ai sostenitori della squadra ospite alcune regole e procedure.

Reati e infrazioni

Le persone arrestate per lievi infrazioni come possesso di fuochi d’artificio o comportamenti derivanti da stato di ubriachezza sono tenute a pagare una multa presso il commissariato di polizia. Altri reati possono comportare la detenzione di più giorni presso una stazione di polizia. Generalmente le persone arrestate sono trattenute presso la stazione di polizia di Flierbosdreef, nella zona sudorientale di Amsterdam. È possibile raggiungerla a piedi dalla Johan Cruijff ArenA in circa 10 minuti oppure in taxi. Coloro che desiderino denunciare piccoli reati presso la Johan Cruijff ArenA devono farlo presso la stazione di polizia di Flierbosdreef, raggiungibile allo 0900-8844. Per situazioni potenzialmente letali, chiamare il 112. Si consiglia ai sostenitori ospiti di non acquistare biglietti al mercato nero o nei pressi dello stadio. Gran parte di questi biglietti sono contraffatti. Ai possessori di biglietto contraffatto non sarà consentito l’accesso allo stadio. I sostenitori ospiti dovranno fare attenzione ai borseggiatori attorno allo stadio e nel centro di Amsterdam. L’utilizzo di espressioni come “ACAB” o “1312” è considerato un insulto nei confronti della polizia e sarà punito in quanto reato.

Alcol

Ad Amsterdam non è consentito bere alcol nelle strade. Le persone in stato di ebrezza non saranno ammesse allo stadio.

Droghe

Nel centro di Amsterdam sono presenti persone che tentano di vendere sostanze stupefacenti. Non è consentito vendere o acquistare droghe. Si raccomanda ai visitatori di non acquistare droga; la qualità di tali sostanze è generalmente molto bassa. Non sarà consentito introdurre droghe all’interno dello stadio; queste verranno confiscate all’ingresso.

Fuochi d’artificio

Non è consentito possedere e accendere di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico. Né allo stadio né per strada. I trasgressori saranno arrestati.

Pagamenti senza contanti

La Johan Cruijff ArenA è uno stadio “senza contanti”. I pagamenti presso i punti ristori potranno essere effettuati esclusivamente con carta di debito o credito.

REGOLAMENTO DELLO STADIO

Articolo 1 – Definizioni

Nella Politica relativa agli ospiti i presenti termini sono definiti come segue:

“Stadio Amsterdam”

La società a responsabilità limitata Stadion Amsterdam C.V., registrata ad Amsterdam a norma di legge e la società per azioni Stadion Amsterdam N.V., registrata ad Amsterdam a norma di legge.

“Politica ospiti”

La Politica relativa agli ospiti della Johan Cruijff ArenA.

“Pubblico”

Chiunque partecipi a un evento presso la Johan Cruijff ArenA e/o che si trovi all’interno o nei pressi della Johan Cruijff ArenA prima, durante e dopo lo svolgimento o l’inizio dell’evento e nei giorni in cui non sono previsti eventi presso la Johan Cruijff ArenA.

“Johan Cruijff ArenA”

Il complesso sportivo e polifunzionale situato ad Amsterdam denominato “Johan Cruijff ArenA”, che consiste nello stadio e nelle strutture associate, nei punti ristoro, nelle aree commerciali adiacenti, nelle aree circostanti, negli ingressi e nei percorsi accesso, a eccezione del parcheggio situato ai livelli 0 e -1 sotto alla Johan Cruijff ArenA.

“Evento”

Un evento che si tiene alla Johan Cruijff ArenA, che può consistere in una partita di calcio, un concerto, una serata di ballo, un evento aziendale, un tour guidato e/o un evento (pubblico o privato) al quale partecipano una o più persone.

“DASPO”

Il divieto di accedere o di essere presente nei pressi della Johan Cruijff ArenA durante uno specifico periodo di tempo, tranne nel caso in cui l’accesso sia consentito per iscritto da Stadion Amsterdam.

“Organizzatore”

Stadion Amsterdam, così come un soggetto legale o privato che organizzi un evento presso la Johan Cruijff ArenA.

“Biglietto di accesso”

Un biglietto recante le informazioni corrette e/o un altro documento di accesso valido dove sia chiaramente indicato il permesso di accedere, al quale è vincolato il Diritto di accesso.

“Diritto di accesso”

Il diritto di accedere alla Johan Cruijff ArenA per poterci rimanere temporaneamente e/o per assistere a un evento.

“Prova di identità”

Una prova di identità valida come indicato all’articolo 1 del Compulsory Identity Act.

“Droghe”

Le sostanze (proibite) indicate nell’Opium Act nonché le sostanze che possano influenzare negativamente il comportamento di una persona.

“Bevande alcoliche”

Una bevanda che a una temperatura di 20o contenga più dello 0,5% di alcol, come definito nel Licensing and Catering Act.

“Fuochi d’artificio”

Prodotti nei quali sia presente una fonte di ignizione utilizzati a scopo di intrattenimento come definito nel Fireworks Decree, compresi i razzi.

Articolo 2 – Applicabilità

La Politica ospiti si applica tra Stadion Amsterdam e il Pubblico. La Politica ospiti è vincolante anche per coloro che acquistano e/o ottengono un biglietto d’accesso.

Articolo 3 – Accesso alla Johan Cruijff ArenA

3.1 Entrando alla Johan Cruijff ArenA e nel periodo in cui permangono all’interno della Johan Cruijff ArenA, i membri del Pubblico devono essere in possesso di un Biglietto di accesso valido e di una Prova di identità. I membri del Pubblico devono essere in grado di mostrare un Biglietto di accesso o una Prova di identità su richiesta degli steward, degli addetti alla sicurezza, delle forze di polizia, dei dipendenti di Stadion Amsterdam e/o ogni altra autorità competente.

3.2 È vietato sostare o recarsi in un’area della Johan Cruijff ArenA diversa da quella indicata sul Biglietto d’accesso.

3.3 Il Pubblico può prendere posto solamente nel posto a sedere indicato espressamente sul Biglietto d’accesso.

3.4 La validità di un Biglietto d’accesso scade irrevocabilmente quando si lascia l’area alla quale il Biglietto garantisce l’accesso.

3.5 Gli ingressi, le scale, i corridoi, i pianerottoli e simili sono intesi per garantire un facile accesso o una facile uscita nel caso di emergenze. È di conseguenza vietato restare in questi luoghi per un periodo di tempo superiore a quello necessario a entrare o uscire dalla Johan Cruijff ArenA.

3.6 Le istruzioni degli steward, degli addetti alla sicurezza, dei dipendenti di Stadion Amsterdam e/o di altre autorità competenti devono essere seguite immediatamente dal Pubblico.

3.7 I membri del Pubblico non in possesso di un Biglietto di accesso non potranno accedere alla Johan Cruijff ArenA e/o saranno allontanati dalla stessa.

3.8 Stadion Amsterdam si riserva il diritto di trasferire le informazioni relative alla Prova di identità, direttamente o indirettamente, anche effettuando una copia.

Articolo 4 – Date e orari degli eventi

4.1 Gli eventi hanno luogo quando possibile nella data e all’orario indicati sul Biglietto di accesso. Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare o rettificare in qualsiasi momento eventuali errori qualora lo ritengano necessario.

4.2 La cancellazione, la sospensione o il mancato svolgimento di un evento a causa di una decisione da parte di un’autorità disciplinare, di una federazione calcistica, di un’autorità pubblica o lo svolgimento di un evento senza pubblico non garantisce al Pubblico il diritto al rimborso (totale o parziale) del presso del Biglietto di accesso o ad altra compensazione. Questo si applica anche in caso di riprogrammazione di un evento in termini di orari o luogo o di una decisione da parte di un’autorità competente che preveda che l’evento non abbia luogo (in maniera totale o parziale).

Articolo 5 – Trasferibilità

5.1 È vietato offrire di vendere, vendere o cedere i Biglietti di accesso tranne nel caso in cui la transazione non sia individuale e avvenga in un ambiente privato e non comporti pericolo per la sicurezza.

5.2 È vietato utilizzare i Biglietti di accesso agli eventi per fini commerciali, compresa la promozione e/o la pubblicizzazione di articoli in qualità di premi o come elementi oggetto di accordi (come quelli offerti da aziende di pullman, tour operator, agenzie di viaggio e biglietterie), senza la previa autorizzazione scritta da parte di Stadion Amsterdam.

5.3 La violazione di tali disposizioni invalida il Biglietto di accesso e non dà diritto al rimborso del prezzo di acquisto.

5.4 Le persone che acquistano un Biglietto di accesso e che lo rivendono oppure lo cedono volontariamente a terze parti sono responsabili di eventuali danni causati da queste terze parti all’interno della Johan Cruijff ArenA, senza pregiudizio alle responsabilità di dette parti.

5.5 Il metodo di vendita dei Biglietti di accesso è, a eccezione delle disposizioni della presente Politica ospiti, definito in uno specifico regolamento che si considera parte della Politica ospiti.

5.6 I Biglietti di accesso che il sistema di controllo degli ingressi non riconosce e/o che mostrano un codice non corretto sono invalidati e/o comportano la scadenza della validità del Biglietto di accesso, senza avere diritto al rimborso del prezzo di acquisto.

Articolo 6 – Regolamenti, statuti e altre regole applicabili

Gli eventi si svolgono in conformità agli statuti, ai regolamenti e alle altre regole applicabili dell’Organizzatore e/o di quelle organizzazioni alle quali l’Organizzatore è in qualsiasi momento affiliato e/o ai quali l’Organizzatore è soggetto.

Articolo 7 – Alcol, droghe e scambi commerciali

7.1 Non è consentito accedere alla Johan Cruijff ArenA o rimanere all’interno della Johan Cruijff ArenA in stato di ebrezza o sotto l’effetto di Droghe.

7.2 Non è consentito introdurre Bevande alcoliche e/o Droghe all’interno della Johan Cruijff ArenA.

7.3 La vendita e/o l’offerta in vendita o il possesso di articoli intesi per la vendita come bevande (alcoliche), alimenti, souvenir, t-shirt, sciarpe, bandiere (compresi gli imballaggi, i bicchieri (di plastica) e simili) sono consentiti solamente nel caso si sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata da Stadion Amsterdam e solamente a condizione che il permesso richiesto dalle autorità sia stato ottenuto.

74. Stadion Amsterdam si riserva il diritto di rimuovere pubblicità dalla Johan Cruijff ArenA, comprese le pubblicità associate con e/o conseguenza di attività promozionali/pubblicitarie dirette o indirette, non direttamente collegate a uno sponsor di Stadion Amsterdam e/o all’Organizzatore.

7.5 Stadion Amsterdam si riserva il diritto di vietare o di impedire la vendita di articoli comprese bevande (alcoliche) e prodotti alimentari, in toto oppure limitatamente specifici orari o in aree specifiche della Johan Cruijff ArenA.

7.6 Il Pubblico è tenuto a gettare i rifiuti, compresi gli imballaggi per bevande utilizzati e scarti alimentari, nei contenitori adibiti a tale scopo.

Articolo 8 – Oggetti vietati

8.1 Non è consentito introdurre alla Johann Cruijff ArenA oggetti che possano costituire un rischio per la salute, la sicurezza o l’ordine pubblico, comprese bottiglie, bicchieri, bastoni, striscioni, maglie da calcio a eventi che non siano partite di calcio, o altri oggetti che, a detta degli steward, degli addetti alla sicurezza, della polizia, dei dipendenti di Stadion Amsterdam e/o altre autorità competenti, costituiscano messaggi o immagini discriminatori o provocatori, catene, armi affilate, appuntite e in grado di tagliare.

8.2 Non è consentito introdurre, trasportare o essere in possesso di fuochi d’artificio all’interno della Johann Cruijff ArenA e/o accenderli.

8.3 Non è consentito gettare oggetti o liquidi all’interno della Johann Cruijff ArenA.

8.4 Non è consentito utilizzare, trasportare o essere in possesso di sostanze che, a detta degli steward, degli addetti alla sicurezza, della polizia, dei dipendenti di Stadion Amsterdam e/o altre autorità competenti, causino o possano causare ostacoli o fastidi non necessari a terze parti, che possano rischiare di danneggiare altre persone e proprietà immobili. Tra questi oggetti vanno inclusi apparecchi in grado di produrre suoni il cui livello possa essere considerato troppo elevato.

8.5 All’interno dell’Amsterdam Arena non è consentito adottare comportamenti che altri possano considerare provocatori, minacciosi o oltraggiosi. Inoltre, non è consentito creare rischi per la salute e la sicurezza proprie e altrui e/o danneggiare altre persone.

8.6 Non è consentito arrampicarsi sugli impianti di illuminazione, sulle transenne, i tetti, le passerelle, i fossati e altre strutture. Inoltre, non è consentito accedere al terreno di gioco durante le partite di calcio e le altre competizioni sportive.

8.7 Non è consentito introdurre animali all’interno della Johan Cruijff ArenA. Ciò non si applica agli steward, agli addetti alla sicurezza, alla polizia e ai dipendenti di Stadion Amsterdam e/o alle autorità competenti.

8.8 Gli steward, gli addetti alla sicurezza, la polizia, i dipendenti di Stadion Amsterdam e/o altre autorità competenti sono autorizzati a perquisire i membri del pubblico per individuare eventuali articoli proibiti e confiscarli, dopo aver ottenuto l’assenso degli interessati o nel caso in cui esista un sospetto, come definito all’articolo 27 del Codice di procedure penale. Se tale autorizzazione viene negata, gli steward, gli addetti alla sicurezza, la polizia, i dipendenti di Stadion Amsterdam e/o altre autorità competenti possono negare l’ingresso allo stadio. Gli oggetti confiscati saranno restituiti ai proprietari al termine dell’evento, tranne nel caso in cui gli oggetti siano illegali.

8.9 Il Pubblico deve essere riconoscibile e identificabile all’interno della Johan Cruijff ArenA; non è quindi consentito coprire il volto con un cappuccio, una sciarpa e/o altri oggetti che rendano impossibile (anche parzialmente) il riconoscimento da parte degli steward, degli addetti alla sicurezza, della polizia, dei dipendenti di Stadion Amsterdam e/o delle autorità competenti e/o delle applicazioni biometriche.

Articolo 9 – Registrazione di immagini e/o suoni

9.1 Le registrazioni di suoni e/o immagini dell’evento e/o degli spettatori presenti e il loro trattamento possono essere effettuate soltanto per un utilizzo privato. Ciò non si applica, a discrezione di Stadion Amsterdam, ai fotografi autorizzati, ai cameramen e ai giornalisti nella misura in cui l’utilizzo non violi i limiti fissati dal loro accreditamento. Le registrazioni di immagini e/o suoni per la distribuzione su radio, televisioni, internet o applicazioni mobili devono essere previamente autorizzate.

9.2 I membri del Pubblico che frequentano la Johan Cruijff ArenA e/o assistono a un evento:

A. Accettano che l’evento sia pubblico e aperto e/o chiuso e commerciale.

B. Consentono la registrazione e/o l’utilizzo del proprio nome, della propria voce, del proprio volto e/o immagine sia durante le trasmissioni in diretta o in video registrati, nonché in altre forme di distribuzione come fotografie o altre tecnologie attuali o future.

C. Ne consentono in maniera incondizionata l’utilizzo come definito alla sottosezione b) per un periodo di tempo non specificato e a livello globale.

D. Non ritengono Stadion Amsterdam o altre parti che, con il consenso di Stadion Amsterdam, fanno uso di materiale visivo e/o sonoro, per fini commerciali o meno, responsabili dell’utilizzo di tale materiale visivo e/o sonoro.

E. Rinunciano ai propri diritti di immagine, nella misura in cui comprendano immagini all’interno della Johan Cruijff ArenA nelle quali la persona sia chiaramente riconoscibile.

F. Accettano che sia in funzione un sistema di videosorveglianza e accettano di essere ripresi da Stadion Amsterdam o per conto di questa per fini di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 10 – Sanzioni

10.1 I membri del Pubblico che contravvengono in qualsiasi modo alle disposizioni della Politica ospiti potranno vedersi rifiutato l’accesso alla Johan Cruijff ArenA o potranno essere allontanati dall’impianto (o da un’area dello stesso) senza preavviso da parte di steward, addetti alla sicurezza, polizia, dipendenti di Stadion Amsterdam e/o altre autorità competenti e consegnati alle forze di polizia. L’immediata e irrevocabile conseguenza di quanto sopra è l’invalidità e la potenziale confisca del Biglietto di accesso della persona coinvolta, senza diritto ad alcun rimborso.

10.2 Stadion Amsterdam è autorizzata a imporre un DASPO a chiunque abbia violato le disposizioni della Politica ospiti e/o commesso un reato e/o si sia comportato in un modo atto a danneggiare la reputazione e/o gli interessi dell’evento, all’interno o all’esterno della Johan Cruijff ArenA e nell’ambito di qualsivoglia evento, senza pregiudicare eventuali risarcimenti in base al diritto civile. Il presente articolo si applica allo stesso modo alle persone menzionate all’articolo 5.

10.3 Stadion Amsterdam ha il diritto di prolungare la durata del DASPO, nel caso in sia provata la violazione di un DASPO imposto in conformità all’articolo 10.2

10.4 Stadion Amsterdam non è responsabile di eventuali danni conseguenti a una scorretta applicazione di un DASPO (successivamente scoperta come tale), tranne nel caso in cui Stadion Amsterdam sia ritenuta responsabile di dolo o colpa grave.

Articolo 11 – Responsabilità

11.1 I membri del Pubblico frequentano la Johan Cruijff ArenA a proprio rischio. Stadion Amsterdam non è responsabile di eventuali danni incorsi dal Pubblico e/o dalle proprietà (del Pubblico), come conseguenza diretta o indiretta di azioni o omissioni da parte di Stadion Amsterdam, da persone alle sue dipendenze o da altre persone ingaggiate da o per conto di Stadion Amsterdam, o terze parti, durante l’evento e/o la loro visita alla Johan Cruijff ArenA, tranne nel caso in cui il danno sia da attribuirsi a dolo o colpa grave.

11.2 Fermo restando quando disposto dall’articolo 11.1, Stadion Amsterdam non è responsabile di eventuali danni risultanti dall’accesso alla Johan Cruijff ArenA e/o alla partecipazione a un evento, compresi danni all’udito e altri problemi di natura fisica, né per modifiche al programma annunciato, né per il metodo di attuazione di un evento (o del suo programma).

11.3 I membri del Pubblico sono responsabili di eventuali danni causati alla proprietà immobile dalle loro azioni o omissioni all’interno della Johan Cruijff ArenA ed esonerano Stadion Amsterdam da eventuali contestazioni a riguardo da parte di terze parti.

Articolo 12 – Modifiche alla Politica ospiti

Stadion Amsterdam può modificare la presente Politica ospiti in qualsiasi momento. La Politica modificata entra in vigore immediatamente dopo le modifiche apportate.

Articolo 13 – Altre clausole

13.1 All’interno della Johan Cruijff ArenA è consentito fumare solamente in luoghi e aree appositamente designate a tale scopo da parte dei Stadion Amsterdam.

13.2 Stadion Amsterdam può designare una parte terza per attuare le condizioni previste dalla Politica ospiti.

13.3 Nel caso in qui una disposizione della Politica ospiti sia annullata, le restanti clausole della Politica rimangono in vigore e una nuova clausola sarà introdotta per sostituire la clausola annullata laddove lo scopo e l’ambito di applicazione della clausola annullata saranno, se possibile, tenuti in considerazione.

Articolo 14 – Dispute e legge applicabile

14.1 La legge dei Paesi Bassi si applica alla Politica ospiti e a tutti i contratti applicabili a tale Politica.

14.2 Tutte le dispute che possano sorgere dalla presente Politica o relative a essa saranno presentate esclusivamente presso il tribunale competente di Amsterdam.

