Al San Paolo la Fiorentina ‘americana’ cerca i punti salvezza

Nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli affronta al San Paolo la Fiorentina sabato 18 gennaio alle ore 20:45.

La Fiorentina, come il Napoli del resto, non sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Con appena sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione una eventuale sconfitta al San Paolo potrebbe complicare non poco la classifica dei viola.

Come il Napoli anche la squadra del patron statunitense Commisso, ha cambiato allenatore a stagione in corso sostituendo Montella con l’ex calciatore viola ‘Beppe’ Iachini.

Quattordicesima in classifica con 21 punti il rendimento in trasferta parla di 2 vittorie (con Milan e Sassuolo), 3 pareggi (con Atalanta, Brescia e Bologna) e 4 sconfitte (con Genoa, Cagliari, Verona e Torino), con 12 gol segnati (media 1,33 a partita) e 15 subìti (media 1,67 a partita).

Il modulo di base della Fiorentina è il 3-5-2 che prevede molta densità a centrocampo e ampi spazi sulle fasce laterali che in fase di possesso vengono ‘aggredite’ dai due esterni di centrocampo. I due esterni di centrocampo in fase di non possesso si abbassano sulla linea della difesa che diventa così a 5. Chiesa invece portandosi sulla linea dei centrocampisti permette a Iachini di trasformare in fase di non possesso il modulo in 5-4-1.

Squadra che verticalizza molto per sfruttare la velocità degli attaccanti, ha il filtro a centrocampo garantito dai tre centrali in grado di giocare la palla con massimo due tocchi per aggirare il pressing avversario. La FiorentiOKna è anche una squadra pericolosa sui calci di punizione dal limite dell’area e soprattutto sulle palle inattive con i centrali di difesa che sono tra i più pericolosi della Serie A nel gioco aereo, anche se in fase difensiva soffrono le giocate in velocità degli avversari.

