Alex Meret a KKN: “Gli Europei un obiettivo. Lozano e Llorente ci daranno una grossa mano”

Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Settimana molto positiva per la Nazionale, abbiamo vinto due gare importantissime che ci portano a un passo dalla qualificazione agli Europei. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo, speriamo di raggiungere presto la qualificazione.

Non siamo partiti benissimo per quanto riguarda la fase difensiva, dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo comunque dei centrali fortissimi, magari Kostas e Kalidou non sono ancora abituati a giocare insieme, visto che quest’ultimo è arrivato più tardi. Sono convinto, però, che già nelle prossime partite la fase difensiva migliorerà.

Serve maggior equilibrio, davanti siamo stati molto cinici. Dobbiamo cercare di non sbilanciarci troppo ed essere più attenti nelle coperture difensive. Con la Juve abbiamo fatto 60 minuti sotto tono, e con una squadra del genere non puoi permettertelo. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a crederci, agguantando il pareggio: è un segnale di grande forza, che ci deve far riflettere. Rimontare tre gol a Torino non è da tutti, peccato per l’episodio finale che ci ha impedito di fare punti.

Capita a tutti di sbagliare, non si può criticare un calciatore come Koulibaly, che l’anno scorso è stato il migliore e ci mette sempre impegno e professionalità. La Samp? Nonostante il brutto avvio, resta un’ottima squadra, con giocatori molto insidiosi davanti. Non dobbiamo sottovalutarli per cercare di ottenere un risultato positivo, nella prima gara davanti al nostro pubblico. Andremo in campo per prenderci 3 punti fondamentali.

Di Lorenzo? Si è calato benissimo in questa realtà, è un bravo calciatore, un ottimo ragazzo, molto serio. Sono contento per il suo gol e gli auguro di fare benissimo in questa stagione. La testa è fondamentale, senza di essa i risultati non arrivano. Bisogna restare sereni, con umiltà, voglia di imparare. Cerco sempre di lavorare su questo aspetto.

Liverpool? Partiamo subito con una sfida di altissimo livello contro i campioni d’Europa in carica. Abbiamo un girone insidioso, com’è normale che sia in Champions League; dovremmo approcciare al meglio la competizione, cercando di fare punti.

Esordio in Champions? Un sogno che ogni bambino vorrebbe realizzare, so di questa possibilità e non vedo l’ora che possa succedere, sempre che il mister decida di mandarmi in campo. Cerchiamo sempre di fare la partita, tenendo in mano il possesso, alla ricerca di spazio. Avendo Kostas e Kalidou possiamo provare anche a stare più alti, essendo entrambi molto bravi nell’uno contro uno.

Lozano? Un’alternativa importantissima agli ottimi attaccanti che già avevamo. Ha grande velocità, grandi colpi e potrà darci una grande mano, come successo già a Torino contro la Juventus. Llorente? Essendo un gruppo giovane, fa sempre bene avere calciatori esperti come lui. Sono convinto che si integrerà da subito e si rivelerà molto importante per noi, gli auguro il meglio.

Il Napoli sia come società che come tifo, ti fa crescere sotto ogni punti di vista. Spero di trovare continuità quest’anno e di migliorare ulteriormente. Europei? Un’obiettivo far parte dei 23, dovrò meritarmelo, cercando di dare il meglio di me”.

