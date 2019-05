Algeria, Ghoulam si tira fuori dalla Coppa d’Africa: vuole prepararsi a Dimaro

Il c.t. dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha diramato la lista dei convocati per l’edizione 2019 della Coppa d’Africa, che si terrà in Egitto.

Non ci sarà Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, che ha volutamente rinunciato alla competizione, comunicando alla federazione di voler svolgere la preparazione estiva a Dimaro-Folgarida. L’ex Saint-Etienne, infatti, vuole ritrovare la miglior condizione in vista della prossima stagione, dopo il doppio infortunio al ginocchio che non gli ha ancora permesso di esprimersi al meglio. Ci sarà, invece, l’altro azzurro Adam Ounas, insieme agli altri due “italiani”, Fares e Bennacer.

