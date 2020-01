Allan augura a tutti un felice anno nuovo!

View this post on Instagram

Obrigado senhor por um 2019 cheio de benções e aprendizado. Obrigado pai por me manter firme diante de cada dificuldade e obstáculos que surgiram diante do meu caminho. Obrigado pai pela benção de mais um anjo que está pra chegar em minha vida. Obrigado senhor pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Obrigado pai por todos os familiares e amigos que mesmo longe estão sempre na torcida e em oração …Quem seja um 2020 cheio de felicidade , saúde e sabedoria a todos…Feliz 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣🎆🎇🍾