Allan a KKN: “Una classifica non meritata, Demme un acquisto giusto”

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stata l’intervista ad Allan, che ha parlato della situazione attuale e di quello che vuole fare la squadra.

Un Allan a tutto tondo quello del’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato delle partite che attendono il Napoli e quelle già disputate, tra cui quella contro l’Inter. Poi ha commentato la situazione in classifica ed i nuovi acquisti.

Di seguito le parole di Allan:

“La partita contro l’Inter è stata diversa da quelle che abbiamo fatto contro Parma e Sassuolo; la prestazione sabato è stata buona ed abbiamo creato tanto. Siamo in un periodo particolare, dobbiamo cercare di rimediare quando ci saranno le altre occasioni per farlo.

Stiamo lavorando con tanta voglia ed entusiasmo per uscire da questo momento difficile. Questa squadra non merita la classifica attuale. Solo con lavoro ed entusiasmo, prestazioni e risultati si può uscire da questo momento e stare dove meritiamo.

Siamo una squadra forte, lo trasmetteremo piano piano in campo e ritroveremo la vittoria. Le persone o voi non vedete gli allenamenti ma stiamo lavorando tantissimo, con voglia ed entusiasmo per uscire da questo momento. Per il compleanno del mister, lo abbiamo abbracciato ma abbiamo lavorato sempre. Alla fine abbiamo scherzato un po’ con lui, ci tiene a tenere tutti contenti e concentrati.

I nuovi acquisti sono i benvenuti! Speriamo che le visite vadano bene (si riferisce a Demme, ndr), sarà contento anche il mister che avrà più scelte da fare. La società è molto intelligente, sa quello di cui abbiamo bisogno e cosa chiede il mister; speriamo che Demme possa arrivare, aiutare e trovarsi bene in mezzo a noi.

La Lazio è una squadra forte ed in fiducia; cercheremo di fare la nostra partita sabato, concentrati e consapevoli di dover soffrire insieme. I tacchetti li abbiamo controllati, sono cose che possono succedere in campo.

Per quanto riguarda la sfida al Perugia in Coppa Italia, dobbiamo cercare di dare una gioia ai nostri tifosi. La competizione non è lunga e si può arrivare fino in fondo.

Possiamo fare un grande girone di ritorno per rientrare tra le prime quattro. Cerchiamo di pensare di partita in partita e a non guardare la classifica, a fare tre punti con la Lazio e fare una bella striscia di vittorie. Poi guardiamo la classifica.

Si, certamente, il pubblico ci può dare una mano. Contro l’Inter già c’è stato un bel pubblico, speriamo che si risolvi quanto prima possibile il problema che c’è. Ci possono dare una mano per fare bene. Per la sfida al Barcellona, in campo saremo 11 contro 11, sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo (il Barcellona).

Ora pensiamo alla partita contro la Lazio che è molto importante come partita. Auguri di buon anno a tutti e forza Napoli sempre.“

