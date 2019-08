Allan: “Pronti per l’inizio della stagione. Ho sempre avuto la testa qui”

Allan, centrocampista del Napoli e della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky.

“Sto bene e sono carico per la nuova stagione. Siamo pronti per l’inizio della stagione, ci siamo preparati bene e speriamo di cominciare al meglio. Ho trovato un ambiente molto sereno, la prima partita contro il Barcellona la squadra si è divertita. Elmas e Gaetano sono fortissimi, sono giovani ma sono già esperti e pronti per aiutarci per la nuova stagione. Sono arrivati giocatori forti, speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Mercato? Menomale che non si è parlato di me. Sono sempre stato con la testa quì. Se arriva un’offerta buona per la società che vuole vendermi allora va bene, ma altrimenti io qui sto benissimo. A Firenze non è mai facile. Ribery? La Fiorentina ha molti giocatori forti. Sarà una battaglia”.

