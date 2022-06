Alle 12 il calendario Serie A: i paletti del sorteggio, la curiosità sul Napoli alla prima giornata

Oggi alle ore 12:00 viene sorteggiato il calendario del campionato di Serie A 2022-23. Diretta tv e streaming da DAZN oltre che sul canale ufficiale YouTube della Lega.

Diversi i paletti imposti dalla Lega di Serie A per questo sorteggio:

1) Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

2) Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

3) Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

4) Alla prima e all’ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti.

5) Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/2022.

6) Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due giornate precedenti. Quindi il Napoli, Salernitana a parte, può essere abbinata a una qualunque delle altre 18 squadre perché nei due precedenti campionati ha affrontato Parma e Venezia entrambe retrocesse in Serie B.

7) Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionato precedenti. Quindi il Napoli nell’ultima di campionato di sicuro non affronta Salernitana, Verona e Spezia.

8) Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

