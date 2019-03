Allegri: “Atletico una delle più forti d’Europa negli ultimi dieci anni, domani saremo all’altezza”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani con l’Atletico Madrid.

“Stiamo bene, dispiace per Douglas Costa che si è rifatto male in allenamento e non lo avremo. Cambia qualcosa? No, invece di Douglas in panchina viene Nicolussi. A parte gli scherzi, sarebbe stata una forzatura perché ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra e oggi ha sentito un fastidio. Visto che era una partita importante e c’era bisogno di lui forse meglio oggi che domani, perché avrei bruciato un cambio o rischiavo di restare senza cambi. Quindi meglio oggi che domani”.



“Cosa penso di Simeone? Niente, per loro parlano i risultati. L’Atletico è una delle squadre più forti d’Europa negli ultimi 10 anni, domani noi dovremo essere all’altezza. E lo saremo sicuramente”.



“Siamo pronti per questa grande serata, vogliamo fare una grande partita”.

“Dovremo spezzettare la partita in più partite, ci saranno momenti in cui bisognerà rifiatare e poi momenti in cui andare a mille”.

“Sarà difficile vedere tutti e quattro gli attaccanti dall’inizio, non avrei cambi in panchina. Loro sono una squadra quadrata”.

“Domani avremo molto bisogno di tutti i tifosi e tutto lo stadio, dovrà essere una bellissima serata. Dovremo essere intelligenti”.

“Se dovessimo farcela domani sarebbe una bella spinta. Ma non vorrebbe dire aver vinto la Champions. Ne parleremo comunque domani, semmai”.



“Ronaldo deve dare di più? Tutti domani devono dare qualcosa in più. Devono dare il 100%, fare cioè al massimo quello che sanno fare meglio”.



“A livello emozionale sarà importante tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro”.



“Il mio futuro? Ora non ha senso parlarne”.



“Spinazzola è un possibile titolare, in questi momenti qualcuno che abbia più incoscienza ci vuole. Ma Caceres non sarebbe un'”allegrata”, è un giocatore di assoluto rendimento”.



“L’Atletico non subisce gol da 5 partite, può essere un buon segnale per noi”.



“Domani dovremo fare una partita diversa rispetto a Madrid: verticalizzare, dare più pressione e velocità”.

Comments

comments