Il Napoli continua a seguire con attenzione Augustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors che ha preso parte al Mondiale Under 20.

Il giovane argentino, come riporta Olè, non ha affatto brillato nel corso della manifestazione e questo potrebbe spingere gli Xeneizes ad abbassare le pretese: il prezzo del cartellino, ora, potrebbe risultare più basso rispetto a qualche settimana fa. Un’occasione piuttosto ghiotta per il Napoli.

Comments

comments