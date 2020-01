Amir Rrahmani: un nuovo rinforzo per la difesa del Napoli

E’ ufficiale l’acquisto da parte del Napoli di Amir Rrahmani dal Verona. Scopriamo più da vicino questo calciatore

Amir Rrahmani è un calciatore kosovaro in forza al Verona nato a Prishtine il 24 febbraio 1994. Il suo ruolo è quello di difensore centrale ma all’occorrenza può essere spostato su entrambe le fasce grazie all’utilizzo di entrambi i piedi.

E’ calcisticamente cresciuto in Kosovo e in Albania per poi trasferirsi in Croazia prima RNK Spalato e poi alla Dinamo Zagabria. Con la Dinamo ha vinto due campionati croati e una Coppa Nazionale e ha accumulato anche esperienza internazionale disputando 7 partite in Europa League.

E’ il capitano della Nazionale del Kosovo con cui ha collezionato 27 presenze ed anche 5 gol. Una piccola curiosità è legata al suo passato perché prima di assumere piena cittadinanza kosovara ha disputato anche 3 partite con l’Albania allenata De Biasi.

E’ gestito dalla procura chiamata Soccer 11 che ha contribuito al suo trasferimento al Napoli per la cifra di 14 milioni di euro.

