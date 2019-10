Amoruso: “Fiducia a Milik, lui e Dzeko attaccanti unici”

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, spendendo parole d’elogio per Arek Milik.

“Bisogna dare fiducia a Milik. Per me il polacco, così come Dzeko, è un attaccante con qualità uniche. Il Napoli ogni anno sta cercando di mettere in mostra le proprie qualità e di provare a vincere qualche trofeo. Davanti c’è una squadra come la Juventus che lotta sempre per vincere qualcosa di importante. Il Napoli ha ancora la difficoltà di vincere contro le piccole, cosa che alla squadra di Sarri non accade”.

