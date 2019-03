Ancelotti a Radio Kiss Kiss: “Superiori, ma Salisburgo diversa dalla Juve”

Il mister Ancelotti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la partita contro la Juventus, e ha definito la gara contro il Salisburgo diversa rispetto a quella di ieri sera.

Di seguito le sue parole:

Napoli dominante in parità numerica, ma che esce sconfitto.

“Questo è il calcio, non si raccoglie sempre quello che si merita. Il rosso ha condizionato la gara, è stato frettoloso perché non lo tocca, forse è un tentativo ma poi bisogna considerare la traiettoria della palla che andava verso la bandierina. Lui ha avuto fretta di tirarlo fuori. Pure l’inizio era stato ben fatto con tante occasioni, ma pure in 10. Poi nel secondo tempo non c’è stata partita”.

Napoli solito, ma anche Juve solita. Se è falso stasera è falsissimo il distacco generale.

“La partita di stasera dimostra che siamo vicini, siamo stati anche superiori. A livello tecnico e tattico siamo molto vicini e questo ci conforta per le prossime, giovedì è importante e tutti devono saperlo. E’ delicata e pure più difficile di stasera perchè la Juve è stata rinunciataria, il Salisburgo invece pressa alto e non sarà lo stesso! La prestazione ci dà fiducia, non mi aspettavo questa supremazia”.

Giocando così bene forse si cala un po’ di concentrazione?



“Sì, ha fatto un errore Malcuit che è in grande forma. Purtroppo si sbaglia, pure i rigori si possono sbagliare se li calci, è il bello di questo sport. Pensa che l’uomo in barriera dove passa il pallone è Zielinski, ma lì doveva esserci Milik. Dispiace, ma la squadra non molla”.

Sulle gare restanti del campionato, non deve passare un messaggio sbagliato.

“Certo, fare più punti possibili e tenere ancora vivo il campionato per chiuderlo ancora meglio”.

