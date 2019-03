Ancelotti a Sky: “Insigne sente la responsabilità perche è nato e cresciuto a Napoli. Ronaldo? Un campione enorme”

Queste le parole di Ancelotti ai microfoni di Sky alla vigilia di Salisburgo-Napoli.

“Bisogna fare attenzione, la Juve ci ha insegnato che non bisogna mai dare nulla per scontato. Loro hanno Ronaldo, uno che dicono che debba calare e non cala mai, ha di nuovo deciso una partita fondamentale: è questo che lo rende un campione enorme“.

“Polemiche di Insigne? Lo capisco, è comprensibile perchè lui sente la responsabilità: è nato e cresciuto a Napoli sul piano calcistico dunque avverte la pressione. Lui deve focalizzarsi su ciò che deve mostrare sul campo, tutto il resto non ci riguarda”.

“Finale di Supercoppa europea contro la Juve? Sarebbe un colpo enorme del calcio italiano, un sogno che darebbe emozioni a chiunque”.

“Pericoli di domani sera? Di gestire la partita, credere di mantere il risultato e poi magari si fa la fine dell’Atletico di ieri sera. Non dobbiamo cadere nel tranello, facendo il calcio che sappiamo sempre fare”.

“Chi mi ha sorpreso nel Napoli da giugno ad oggi? Tanti, tantissimi. Ci sono i nuovi come Fabian e Meret, c’è Callejon che gioca a ritmi altissimi ed Allan che ha tanta qualità. La classifica in Serie A è un pò bugiarda, non meritiamo di stare a 18 punti dalla Juve“.

“Candidate alla vittoria in EL? E’ una competizione molto equilibrata, ci sono il Siviglia ed anche l’Inter che se la sta vedendo brutta contro il Francoforte“.

“Con Cristiano ho passato dei bei momenti, ora tocca che se lo goda qualcun altro“

