Ancelotti a Sky: “Per me rimane una buona partita nonostante il risultato”

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky per il post partita di Napoli-Cagliari, dove ha reputato la prestazione della squadra positiva.

Ai microfoni di Sky Carlo Ancelotti ha commentato la sconfitta contro il Cagliari, arrivata con l’unico tiro in porta dei sardi. Per l’allenatore azzurro la prestazione rimane buona e non bisogna giudicare solo dal risultato la partita; di seguito le sue parole:

“Siamo dispiaciuti per il risultato, partita ben fatta e ben giocata. Non abbiamo quasi mai concesso le ripartenze; alla fine ci siamo fermati per una mezza protesta, eravamo un po’ sbilanciati. Abbiamo preso due pali ed abbiamo creato tante occasioni, rimane una buona partita per me.

Normale che nel primo tempo c’è stato l’apporto di tutti ed il Cagliari ha provato a ripartire, nel secondo tempo poi c’è stata la supremazia. Se tieni i terzini bassi l’ammucchiata non c’è, allora alzi i terzini ed è una delle soluzioni. Di cross ne abbiamo messi tanti e siamo andati tante volte vicino al gol.

Per quanto riguarda l’intensità di un amichevole, devi chiedere a Maran. Secondo me c’è stata alta intensità da parte di tutte e due le squadre. Sì, è un errore della linea sul gol di Castro ma sminuire la prestazione del Napoli per un errore io non lo faccio.

Si poteva fare meglio ma bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati, perché può essere molto facile. Io non mi metto in questo gioco. Se volete trovare la critica per forza, la classifica piange ma a me non preoccupa il fatto che l’Inter le ha vinte tutte.

Non so cosa ha detto Koulibaly all’arbitro, è abbastanza paradossale che c’è stata l’espulsione diretta. Loro erano i tosti.“

