Ancelotti: “Questa squadra gioca bene a calcio. E’ inaccettabile non vincere queste partite”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Torino al San Paolo.

“Cos’è mancato stasera? Il gol, come a Firenze. Quando la squadra gioca in questo modo, con forza e determinazione, manca solo il gol. Bisogna migliorare perché è inaccettabile fare una partita del genere e non segnare. Dobbiamo migliorare ma è sbagliato fare di tutta l’erba un fascio, la squadra gioca molto bene e sfido chiunque a dire il contrario. Ma non concretizziamo l’enorme mole di gioco.

Non siamo in una terra di mezzo, siamo ben posizionati in classifica e la squadra dimostra nel gioco e nella motivazione di essere concentrata e che ha un’identità precisa. La colpa è nostra perché non segniamo. E’ una cosa che dobbiamo migliorare nei dettagli, arrivare un attimo prima, fare un cross più preciso o un tiro più preciso. E’ solo quello.

E’ un discorso che riguarda tutti, non solo gli attaccanti. Tutti dobbiamo finalizzare meglio, a volte arrivano gli inserimenti da dietro come Zielinski o Callejon. E’ un problema che va migliorato insieme. E’ una questione anche tecnica, un passaggio, un anticipo o un cross fatto meglio. E’ fuori di dubbio questo.

Chi bisogna convincere per fare uno stadio nuovo a Napoli? Di certo non il nostro presidente. Parlare di stadi è un problema generale, non nostro. Siamo la squadra che in casa ha fatto più punti. Bisogna entrare più nello specifico e pensare che potevi fare sei o sette gol in queste due partite, bisogna essere solo più precisi.

Gli attaccanti fanno sempre un lavoro specifico alla fine dell’allenamento tra tiri e cross. Sono tutti molto seri e professionali. Il problema va risolto perché ci teniamo tutti a fare meglio ma lo ripeto, è un piccolo dettaglio. Ci focalizziamo su questo problema ma poi c’è tutto il resto. Questa è una squadra che, a mio modesto parere con la poca esperienza che ho, gioca bene a calcio. E deve continuare.

Sono dispiaciuto perché se giochi male va bene, puoi anche perdere. Ma quando meriti di vincere devi vincere. E se non abbiamo vinto ce la possiamo prendere solo con noi stessi”.

Comments

comments