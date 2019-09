Ancelotti: “Il gruppo mi da fiducia ed è normale impegnarli tutti”

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Dazn a fine partita, dove ha elogiato il gruppo e Fabian Ruiz; di seguito le sue parole.

Nel commentare la partita, Carlo Ancelotti fa gli elogi alla squadra che gli da fiducia. Poi il mister si sofferma anche su Fabian Ruiz e la partita giocata; di seguito le sue parole:

“Un gruppo che mi da molta fiducia e diventa normale tenere tutti freschi ed impegnati. Alla fine è venuta fuori una bella partita. Vero che avevamo adottato il modulo offensivo con i terzini molto alti, perciò Fabian nel primo tempo è partito più basso.

Nel secondo tempo invece ha giocato più alto; un giocatore che quando parte dalla trequarti in su fa grandi giocate. Si, ci sono stati errori di troppo; non è stata una partita perfetta ma che abbiamo controllato bene. La prima parte siamo stati leziosi, ci abbiamo messo del tempo per prendere le misure. Mi sembra che dal punto di vista fisico siamo al top.

Elmas cresce ma bisogna avere pazienza; ha fatto meglio la prima parte che la seconda, il cartellino giallo lo ha un po’ innervosito ma siamo contenti di averlo. Milik-Llorente? Milik bravissimo in quella posizione e da attaccante centrale, mi è piaciuto molto come hanno lavorato tutti e due.“

