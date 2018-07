Ancelotti guarda alla partita di domenica e concede riposo

Domani si lavora solo alla mattina, arrivano i reduci del Mondiale.

DIMARO – FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 20 LUGLIO 2018 – Il Napoli continua a lavorare intensamente sul campo di Carciato e per questo lo staff tecnico di Ancelotti ha deciso di concedere una mezza giornata di riposo domani pomeriggio. In campo scenderanno i nuovi arrivati dal Mondiale (Milik e Zieliski) e alcuni uomini della rosa impegnati in un lavoro differenziato. Per gli altri riposo. Si riprende domenica mattina.

Anche oggi il lavoro si è concentrato soprattutto sugli esercizi d’attacco e difesa con partitelle a campo ridotto svolte sia nella seduta mattutina che in quella pomeridiana. Hanno conquistato la scena soprattutto Verdi e Insigne che hanno brillato in entrambi gli appuntamenti, realizzando anche delle doppiette. La seduta pomeridiana si è arricchita di presenze eccellenti: Younes, che vuole stare vicino ai suoi compagni di squadra sta svolgendo un programma di riabilitazione, Reja, pronto ad iniziare la sua avventura nel settore giovanile azzurro, e Montervino che ha potuto così abbracciare il suo ex allenatore di splendide battaglie, come la promozione dalla B alla serie A e gli esordi del Napoli di De Laurentiis nelle coppe europee.

Domenica sera il primo test al Briamasco a Trento con il Carpi (ore 21). I biglietti sono acquistabili su Internet (bit.ly/Amichevoli-Ritiro-SSC-Napoli) o presso l’ufficio Informazioni Di Dimaro. Per i tifosi vi è anche la possibilità di prenotare il servizio di Bus Navetta di andata e ritorno dalla Val di Sole allo stadio Briamasco tramite l’Agenzia Campo Base. Info: tel. 0463-970046

