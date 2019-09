Ancelotti in conferenza stampa: “Dobbiamo migliorare in difesa. Anti-Juve? Concentrati sui nostri obiettivi”

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga ai danni di un buonissimo Brescia.

“Ospina al posto di Meret? Sono due portieri affidabili e molto seri, quindi rientra nella logica dell’alternanza, che ci sarà anche quest’anno. Abbiamo subito 10 gol, 7 dei quali nelle prime due giornate, poi abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Dobbiamo ancora trovare la condizione migliore da parte di tutti, è una difesa nuova e ci sono state alcune defezioni.

Manolas e Maksimovic? Li valuteremo domani, per vedere se saranno disponibili contro il Genk. Nel secondo tempo abbiamo perso sicurezza con la costruzione da dietro, cosa che invece è stata la chiave dell’ottimo primo tempo. Abbiamo optato per la palla lunga perdendo sicurezza.

Il cambio Llorente-Elmas? Lo spagnolo era stanco, quindi ho inserito un centrocampista per aumentare la qualità nel palleggio. Younes non è stato ancora utilizzato perché in questo periodo ho visto altri giocatori in condizioni migliori. Sta lavorando e avrà le sue occasioni.

Anti-Juve? Noi pensiamo a concentrarci al meglio sui nostri obiettivi, a partire da mercoledì, quando disputeremo una partita molto importante in Champions League, competizione iniziata alla grande. L’Inter comunque ha avuto uno strepitoso avvio di campionato”.

