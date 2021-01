Ancelotti: “Lotta a tre per lo scudetto tra Inter, Juventus e Milan”

L’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti oggi all’Everton, ha parlato del big match Juventus-Milan in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Coronavirus? I numeri sono allarmanti. Con la variante inglese è aumentato l’indice della contagiosità e bisogna fare estrema attenzione. La gente purtroppo non sempre rispetta le regole. La Premier ha disposto supervisori in tutti i centri sportivi e le disposizioni vengono rispettate alla lettera. Fuori da qui dipende dalle responsabilità individuali e il nostro ambiente in questo momento non sta dando un bell’esempio. Organizzare feste e parteciparvi non è un segnale di maturità e di rispetto per il prossimo. Postare poi le foto mi lascia davvero senza parole. Vaccino? Io seguo le indicazioni dei medici e degli operatori sanitari.

Juventus-Milan? Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento.

Confronto Pioli-Pirlo? Pioli sta lavorando benissimo il Milan possiede un’idea chiara di gioco. Quello di Pirlo non era un compito facile. Gli è stata affidata una squadra che ha vinto nove scudetti di fila e sta affrontando la ricostruzione.

Scudetto? E’ una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida”.

