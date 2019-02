Ancelotti pronto per l’Europa League

Il mister azzurro non sottovaluta l’Europa League e pretende dalla squadra grande concentrazione

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo il pensiero di Ancelotti sulla sfida di oggi pomeriggio del Napoli contro lo Zurigo. Occhi puntati,quindi sull’Europa League e sulla possibilità di arrivare alla finale di Baku.

“L’allenatore ha confermato che ricorrerà al turnover per sfidare gli svizzeri. Il risultato dell’andata (1-3) dovrebbe essere una garanzia per il passaggio agli ottavi di finale. Ma il tecnico non vuole distrazioni, ha chiesto ai suoi di evitare sorprese sgradevoli”.

