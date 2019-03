Ancelotti punta ancora una volta su Milik

Per la partita di stasera il mister Ancelotti farà affidamento ancora una volta su Arek Milik, che fino ad ora non ha trovato la via del gol in Europa.

Nonostante i gol e la continuità in campionato, Arek Milik ancora deve ancora sbloccarsi in Europa. La Gazzetta dello Sport fa il punto proprio su questa cosa; Ancelotti farà affidamento ancora una volta sull’attaccante polacco, insieme ad Insigne, per scardinare la difesa del Salisburgo.

Un Salisburgo che vorrà far vedere che non si trova lì per caso, ma vuole dimostrare di meritare il posto che si è conquistato; a maggior ragione che l’anno scorso è arrivato in semifinale. Per vincere stasera, e per passare il turno in generale, serviranno gol pesanti. Quelli che si aspetta proprio da Milik.

Il bomber polacco aveva cominciato bene la sua avventura in Europa, con la doppietta rifilata alla Dinamo Kiev al suo esordio; poco dopo ne arrivò anche un altro, di gol, al Benfica. Poi, complici gli infortuni, non è riuscito più a trovare la via in Europa.

Nel doppio confronto con il Salisburgo serviranno anche le prodezze di Milik, che è riuscito a scalzare Mertens nelle gerarchie. Il belga si è ritrovato in panchina negli ultimi tempi, nonostante sia stato il capocannoniere negli ultimi due anni. Ma Ancelotti fa affidamento sulla fisicità e robustezza del polacco nel combattere la difesa degli austriaci.

