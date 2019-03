Ancelotti: “Scarto ampio, ci sta il calo. L’importante è essere ai quarti”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita degli azzurri contro il Salisburgo.

“L’obbiettivo era quello di non farci schiacciare all’inizio e ci siamo riusciti facendo anche gol. Poi forse abbiamo gestito troppo, non c’è nulla da rivedere, solo da pensare ai quarti di finale. Questa squadra ti costringe a giocare così, siamo stati bravi nel primo tempo e dopo c’è stata una gestione difficoltosa. Ma avevamo un vantaggio talmente largo che ci può stare un po’ di calo.

Chiriches e Luperto? Molto buoni, hanno fatto un’ottima partita considerando che hanno giocato poco tutti e due. Però hanno dimostrato sicurezza e lucidità soprattutto nel primo tempo. Poi la sofferenza nel secondo tempo è stata generale. Sono molto contento considerando che avevamo emergenza in difesa. Abbiamo finito la qualificazione senza quattro centrali. Abbiamo preparato la partita bene e abbiamo chiuso la qualificazione con il gol di Milik. Insigne? Ha sentito un fastidio nel riscaldamento. Poteva anche giocare ma abbiamo preferito evitare problemi. Per Chiriches credo sia un problema muscolare.

Quarti di finale? Son tutte squadre forti, ma l’importante è che nel sorteggio ci sia il Napoli. L’obbiettivo è di tener duro fino alla fine in tutte le partite, anche in campionato. Non siamo in una posizione tranquilla, tanto distanti dalla Juve ma le squadre per la Champions si sono avvicinate tutte. Bisogna stare molto concentrati. Abbiamo avuto una battuta d’arresto contro il Sassuolo e ci dobbiamo riprendere. Dobbiamo essere vigili, se non c’è il primo posto l’obbiettivo è il secondo”.

