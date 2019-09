Ancelotti sceglie un mini-ritiro in vista del Liverpool

Radio Kiss Kiss Napoli riporta che Carlo Ancelotti dovrebbe optare per una sorta di mini-ritiro in vista della sfida contro il Liverpool.

Carlo Ancelotti dovrebbe scegliere una specie di mini-ritiro in vista della partita contro il Liverpool di Champion’s League. A riferire la scelta è Radio Kiss Kiss Napoli; se per la partita di oggi alla squadra ieri il mister ha concesso alla squadra di stare con la famiglia, lunedì la cosa cambia.

Lunedì sera la squadra dovrebbe rimanere al centro tecnico di Castel Volturno, per la partita di martedì contro i reds; questo è anche un modo per tenere alta la concentrazione in vista dell’importante sfida.

