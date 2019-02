Questa sera si troveranno di fronte Carlo Ancelotti e Walter Mazzarri: passato, presente e futuro del Napoli.

Questi i precedenti tra i due allenatori:

3 vittorie per le squadre di Mazzarri

0 pareggi

8 vittorie per le squadre di Ancelotti

11 gol fatti per le squadre di Mazzarri

26 gol fatti per le squadre di Ancelotti.

