Anche per il Bari pochi abbonamenti, proprio come per il Napoli

Il giornalista pugliese Michele Salomone, nella serata di ieri, ha fatto notare che anche per il Bari ci sono pochi abbonamenti venduti.

Il Napoli ed il Bari hanno in comune la stessa situazione: pochi abbonamenti. A riferire della situazione del club pugliese è il giornalista Michele Salomone, intervenuto a Radio Marte; di seguito le sue parole:

“Due settimane fa, anche il figlio di Aurelio De Laurentiis ha tirato le orecchie ai tifosi del Bari perchè si aspettava una campagna abbonamenti più ampia.

Anche io mi aspettavo che potesse assestarsi tra le 12 mila e le 15mila tessere anche perché il cast messo in piedi da De Laurentiis meriterebbe sempre gli spalti pieni. I prezzi del Bari, tra l’altro non sono esagerati, ma sono in linea con gli obiettivi, ma se poi questo problema accade anche a Napoli e la proprietà è la stessa, c’è qualcosa che non funziona.“

Comments

comments